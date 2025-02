Französische Bulldogge ausgesetzt? "Mino" hofft auf Happy End

Wie viele Hunde seiner Rasse auch hat der Rüde einige gesundheitliche Baustellen. Er wurde bereits kastriert und an den Zähnen behandelt. Alles Weitere zu seinem Zustand erfahren Interessenten von den Pflegern in der Hundequarantäne.

Typisch "Frenchie" bevorzugt es Mino, alleine gehalten zu werden. Im Tierheim zeigt er eine Leinenaggression, an der künftige Halter arbeiten sollten.

Mischling Milow hofft auf Halter, die sich mit Hütehunden auskennen. © Tierheim München

Auch "Milow" sucht neue Besitzer. Der Rüde wurde im Februar 2017 geborenen und ist ein Mix aus Border Collie und Labrador. Er landete im Tierheim, weil seine Familie mit ihm überfordert war.

Milow hat eine Schulterhöhe von 59 Zentimetern und wiegt 27,3 Kilogramm.

Typisch für Labrador und Border Collie ist Milow schnell frustriert und reagiert sehr auf Bewegungsreize. Dazu hat er einen starken "Will to Please". Bei guter Führung ist er ein unternehmungslustiger Begleiter - ohne Anleitung, kann der Klassenclown jedoch aus dem Ruder geraten.

Milow macht sich gerne lautstark bemerkbar, ist aber verträglich mit Artgenossen. Er hofft auf Halter, die Erfahrung im Umgang mit Hütehunden haben.

Bist Du der Richtige für den Wirbelwind? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100056 und statte Milow einen Besuch im Tierheim ab.