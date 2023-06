Frau beobachtet drei verlassene Welpen im Regen: Was sie dann tut, lässt Herzen nur so zerfließen

Odessa (Ukraine) - Ganz allein im Nirgendwo der Ukraine standen die Kleinen am Straßenrand herum. Als Tierschützerin Olena von den "Love Furry Friends" zufällig vorbeikam, konnte sie an den durchnässten Welpen nicht einfach vorbeifahren. Was sie kurz darauf tat, lässt seit Samstag auf YouTube (Video siehe unten) zahlreiche Herzen zerfließen.