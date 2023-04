Frau bittet nach Tod ihres Hundes um ein Zeichen: Was dann passiert, lässt sie bitter weinen

Sie sei schon kurz zuvor am Weinen gewesen, weil sie zunächst nicht gewusst habe, was passieren würde, so die Südamerikanerin.

Der Kolibri machte es sich geradezu gemütlich auf dem Kopf. © TikTok/Screenshot/florabraham

Laut dem Tiermagazin The Dodo glauben in Argentinien manche Menschen, dass verstorbene Seelen in Form eines Kolibris zurückkehren.

Dass Abraham spätestens seit der besonderen Begegnung zu dieser Gruppe gehört, steht seit ihrem viralen Hit außer Frage. Doch mit ihrer Begeisterung ist sie alles andere als allein.

Mehr als 25 Millionen TikTok-User sahen sich das Werk seit dem 16. März an. Gut drei Millionen von ihnen vergaben zudem ein Like. In der Kommentarspalte sammelten sich reihenweise Herzen an.

Vielen war diese Geschichte offensichtlich ähnlich nahe gegangen wie Abraham. Ob nun Zufall oder echte Reinkarnation - in jedem Fall dürfte diese Begegnung der jungen Dame bei ihrer Trauerbewältigung geholfen haben.