Frau bringt seltsamen Golden Retriever nervös zum Tierarzt: Was dort passiert, hat sie nicht erwartet

Von Christian Norm

Wigan (England) - Ihr seltsames Verhalten begann mitten in der Nacht: Golden-Retriever-Mädchen Lucy aus Wigan, England, fing plötzlich an zu bellen, riss ihre Besitzerin Lauren (29) aus dem Schlaf. Das hatte die Hündin zuvor noch nie getan. Doch es sollte erst der Anfang ihres merkwürdigen Verhaltens sein. Am nächsten Morgen spielte Lucy nicht, rührte ihr Frühstück nicht an. Damit war für ihr Frauchen klar, dass die Fellnase krank sein musste.

Golden-Retriever-Mädchen Lucy zeigte sich plötzlich stark verändert. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lucythegoldenretriever "Ich dachte an das Schlimmste, was passieren könnte, also rief ich beim Tierarzt an, der uns sofort einen Termin gab", erzählte die Britin diese Woche im Gespräch mit Newsweek. Kaum war sie dort mit dem Golden Retriever angekommen, "verwandelte" sich Lucy in die Hündin zurück, die sie bis dahin gewesen war. "Sie wedelte mit dem Schwanz vor der Empfangsdame", sagte Lauren. "Wir setzten uns hin und ein anderer Golden Retriever, Enzo, war gekommen, um sich die Nägel machen zu lassen, und es war im Grunde genommen Spielzeit. Sie war so glücklich."

TikTok-Video zeigt aufschlussreichen Moment beim Tierarztbesuch