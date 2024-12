Frau checkt Dog-Cam auf Party: Als sie ihren Golden Retriever sieht, bricht ihr Herz

Golden Retriever Wally hat sein Frauchen Julia (31) gut im Griff. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/wally.meets.world

Während die 31-Jährige auf ihr Handy schaute, wurde sie wiederum von jemand anderem gefilmt. Das Video ging Anfang der Woche auf TikTok steil viral.

In dem Clip zieht Julia ihr Display größer. Denn die Tierkamera filmt in diesem Moment den Golden Retriever, der direkt in die Linse schaut - und dabei verdammt einsam wirkt. "Und das ist mein Stichwort zu gehen", schreibt Julia in den Kommentar daneben.

Julia, die eigentlich gerade in Feierlaune war, brach die Party also ab, um ihren Fellfreund so schnell wie möglich von seinem Leid zu erlösen. Das kommt beim Publikum extrem gut an.

Obwohl der Clip erst vor zwei Tagen gepostet wurde, hat er inzwischen elf Millionen Klicks und mehr als 1,7 Millionen Likes erhalten.

Newsweek hakte deshalb bei Julia nach, wollte mehr Details erfahren.