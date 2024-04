Frau entdeckt Hund und neuen Welpen im Garten: Was sie dann mitansehen muss, schockiert

So wie an jenem Tag, als Millie und Bella zusammen im Garten spielten. Dies hatte Besitzerin Gemma zumindest gedacht.

Gemma Stevenson erinnert sich in einem TikTok-Beitrag an die erste Zeit mit ihrem Welpen Bella, die vor allem für Hündin Millie, die schon deutlich länger bei der Familie zu Hause war, eine große Herausforderung darstellte.

Mittlerweile sind die beiden Hunde aber laut ihrer Besitzerin ein Herz und eine Seele. © Screenshot/Tiktok/teacher_mum_life

Statt harmonisch zusammen über die Wiese zu tollen, hatte Hündin Millie doch tatsächlich lieber ein Loch ausgehoben, in das sie dann Welpe Bella stieß. Für Gemma war der Anblick mehr als schockierend, da es so wirkte, als würde ihr älterer Vierbeiner den Neuankömmling am liebsten begraben wollen.

"Wir haben Millie als Welpen bekommen, als unsere Tochter zwei Jahre alt war, damit sie einen Hund haben konnte, mit dem sie aufwachsen konnte", erklärt die US-Amerikanerin laut Newsweek. 2022, also zwei Jahre später, wurde dann Bella adoptiert, da Gemma das Gefühl hatte, dass ihre andere Hündin einsam war. "Also haben wir unserem Hund einen Hund geschenkt."

Zunächst schien sich Millie über die neue Mitbewohnerin zu freuen, doch schnell wendete sich dann das Blatt. "Sie fand Bella bald zu viel", erinnert sich Gemma. Wie bei menschlichen Geschwisterkindern schien die ältere Hündin schlichtweg von ihrer kleinen "Schwester", die ziemlich viel Energie hat, genervt.

Das Ganze gipfelte dann in der besagten Situation im Garten. "Es war ungefähr drei Wochen nach der Geburt von Bella, sie war also etwa 11 oder 12 Wochen alt", so die US-Amerikanerin. "Als ich aufschaute, sah ich, wie Millie daran arbeitete, ein weiteres Loch in den Rasen zu graben. Dann sah ich, wie Bellas Kopf aus diesem riesigen Loch auftauchte und Millie wie verrückt weiter grub."

Dass die Hündin sich tatsächlich rächen und den Welpen vergraben wollte, ist natürlich nur eine Vermutung der Besitzerin. Allerdings soll Millie ihre quirlige Mitbewohnerin "auf jeden Fall sattgehabt" haben.

Seit dem schockierenden Moment im Garten sind jetzt schon zwei Jahre vergangen. Glücklicherweise haben die beiden Fellnasen in dieser Zeit zueinander gefunden und sind laut ihres Frauchens "unzertrennlich".