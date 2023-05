Frau führt Panini-Rezept vor: Was passiert, als sie kurz weg ist, löst Lachwellen aus

Kalifornien - Stolz präsentierte sie ihr Lieblings-Panini-Rezept in einem TikTok-Video. Doch der Grund, warum Mariah Michelle einen millionenfach geklickten Hit landete, war nicht das Baguette. Mehr als 13 Millionen Menschen amüsierten sich seit Ende April wegen einer ganz anderen Sache über das Video.

Hier ist die Welt noch in Ordnung: Mariah Michelle stellt ihr Panini-Rezept vor. © TikTok/Screenshot/magnoliahillhouse

Michelle, die mit ihrem Mann und zwei Hunden im US-Staat Kalifornien lebt, leidet an gesundheitlichen Problemen und kämpft unter anderem mit einem Herzfehler.

Umso stolzer zeigt sich die Influencerin in dem viralen Hit bei der Vorstellung ihres Panini-Rezeptes. Gerade weil es ihr an dem Tag gesundheitlich so gut geht, strahlt die US-Amerikanerin bei der Präsentation.

Doch dann passiert es: Als das Panini nahezu fertig ist, geht die junge Frau kurz etwas holen. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzt ihre Hündin Cosie schamlos aus.

Blitzschnell springt sie zum Sandwich hoch und macht kurzen Prozess. Während ihr gerade wieder eintreffendes Frauchen entsetzt aufschreit, verschwindet die Fellnase mit der Beute.