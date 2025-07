Frau geht mit ihren zwei Dackeln spazieren: Ein Detail berührt so viele

Doch anstatt sich ruhig umherkutschieren zu lassen, hat Monty sein Schicksal akzeptiert und macht für sich das Beste daraus. In seinem Fall bedeutet das: pure Lebensfreude trotz Krankheit und kein langweiliges Herumliegen im Wagen.

Der Dackel leidet unter einer Intervertebralen Bandscheibenerkrankung (IVDD), die bei dieser Hunderasse leider ziemlich häufig vorkommt. Zu den Symptomen zählen unter anderem Schmerzen, Schwäche oder- wie in Montys Fall - Lähmungen.

Während Dackel Charlie an der Leine neben seinem Frauchen hertippelt, sitzt der schwarzhaarige Monty in einem speziellen Hunde-Wagen.

Obwohl der Hund sich nicht mehr komplett bewegen kann, hat er seine optimistische Einstellung nicht aufgegeben. © Screenshot/TikTok/amqzak

In einem der vielen Gassi-Videos der Kanadierin sieht man den Vierbeiner aufgeregt in seinem Gefährt sitzen und mit seinen gesunden Vorderbeinen ununterbrochen hüpfen. Es sieht beinahe aus, als würde der Dackel rennen, denn seine langen Schlappohren flattern im Fahrtwind hin und her.

"Montys Hinterbeine sind aufgrund einer IVDD gelähmt. Obwohl er seine Beine nach der Behandlung nicht wieder benutzen konnte, ist er schmerzfrei und lässt sich dadurch überhaupt nicht ausbremsen", schreibt die Hundehalterin glücklich. Zwischen Charlie und Monty würde unterwegs oft ein regelrechtes Wettrennen stattfinden. "Es ist alles eine Frage der Einstellung", schlussfolgert die Kanadierin.

Planen die drei nur kurze Strecken, wird Monty mit einem Geschirr an ein spezielles Räder-Konstrukt geschnallt, was seine gelähmten Hinterbeine ersetzt. Damit kann der Dackel dann sogar selbst entscheiden, wohin er tippeln möchte.

Im Netz sind die Zuschauer von so viel Optimismus überwältigt: "Weiß Monty, wie viel Freude er der Welt bringt? ♥️♥️♥️", fragt eine Userin gerührt. Eine andere merkt an: "Er sieht so glücklich aus ❤️❤️❤️ toll."