Frau glaubt, Chihuahua gekauft zu haben: Doch inzwischen sieht der Hund ganz anders aus

Florida (USA) - Sie wirkte verzweifelt, er nutzte es aus: Maria Avery hat vor einer Weile einen vermeintlichen Chihuahua von einem Straßenmusiker in Florida gekauft. Das arme Tier war zu diesem Zeitpunkt noch ein Welpe, wirkte jedoch bereits verwahrlost. Der Mann forderte von Avery 500 US-Dollar (rund 479 Euro). Doch so viel konnte sie nicht aufbringen. Es folgten harte Verhandlungen. Am Ende hatte die Frau zwar den Hund, aber keinen Chihuahua.

Den vermeintlichen Chihuahua kaufte Maria Avery einem Straßenmusiker ab. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mariaavery

"In der Sekunde, in der ich ihn sah, wusste ich, dass er mit mir nach Hause kommen würde. Ich wusste, dass ich ihn in diesem Zustand nicht auf der Straße zurücklassen konnte", erklärte die US-Amerikanerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Der Mann habe den Welpen mit Pizzakruste und kleinen Schlucken Mountain Dew aus dem Deckel gefüttert. Danach habe sie mehr als eine Stunde mit ihm verhandelt. Schließlich habe er sich mit 340 US-Dollar (etwa 325 Euro) zufriedengegeben.

Avery hielt den Mann, der auf der Straße Geige spielte, für einen Bedürftigen, vielleicht einen Obdachlosen. Umso erleichterter ist sie heute, dass sie ihm das Tier abgenommen hat.

Doch als sie an jenem Abend mit dem Rüden nach Hause kam, ahnte sie bereits, dass es sich nicht um einen Chihuahua handelte.