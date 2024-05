Frau glaubt, ihr Hund liege im Sterben: Als sie die Wahrheit erfährt, ist sie platt

Cork (Irland) - Was war nur los mit ihm? Der sonst so aktive Robert wirkte lethargisch, sah total matschig aus und hatte einen gruselig klingenden Husten. Seine Besitzerin Zoë-Louise Doyle (25) machte sich auf das Schlimmste gefasst, bekam in der Nacht vorm Tierarztbesuch kein Auge zu. Sie ging davon aus, dass der achtjährige Windhund eingeschläfert werden müsse. Doch als die Irin aus Cork am nächsten Morgen die Wahrheit erfuhr, war sie platt.