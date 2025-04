Frau glaubt, sie hat einen Labrador: Als der DNA-Test kommt, ist sie verblüfft

New Jersey (USA) - Eine 30-jährige US-Amerikanerin war geschockt, als sie die DNA-Testergebnisse ihres Hundes sah.

Alexus hielt ihren Hund für einen Labrador-Retriever-Mix, doch dann erfuhr sie die volle Wahrheit. © TikTok/alexusbird

In einem viralen Video auf ihrem TikTok-Kanal "alexusbird" verriet Alexus aus New Jersey, dass sie verblüfft war, nachdem sie neulich Post erhalten hatte.

In dem Clip hält die junge Frau ihr Haustier, einen mittelgroßen, schwarzen Welpen mit weißen Flecken an den Pfoten und am Bauch, und bittet ihre Follower, seine Rasse zu erraten.

"An alle Hundeliebhaber da draußen: Würdet ihr gerne raten, welche Rasse mein Hund ist? Wir haben nämlich seine DNA-Ergebnisse zurückbekommen und waren schockiert", heißt es in dem Clip.

Dann fährt die 30-Jährige fort: "Er wiegt ungefähr 35 Pfund [Anm. d. Red.: circa 16 Kilogramm], er ist sechs Monate alt und er ist ein kleines Baby. Ich kann garantieren, dass niemand zu 100 Prozent richtig liegt."

Gegenüber Newsweek sagte Alexus, dass ihr Welpe Kona heißt. Sie hatte den Rettungshund im Januar adoptiert, nachdem ihr im Tierheim gesagt wurde, er sei ein Labrador-Retriever-Mix.

Der DNA-Test ergab jedoch etwas anderes, wie die Hundebesitzerin ihren Zuschauern verriet.