Frau hilft Hündin aus misslicher Lage - und rettet damit acht Leben!

Kalifornien (USA) - Was für ein herzzerreißender Anblick!

"Wir waren so glücklich", heißt es auf Facebook weiter. Dann fuhren Hall und ihre Mitarbeiter so schnell sie konnten los, um die Fellnase zum Tierarzt zu bringen.

"Sie wollte sich von niemandem anleinen lassen", erinnerte sich Hall an die anschließende Rettungsaktion. "Die süße Mutter versuchte, einen sicheren Ort zu finden, um ihre Kinder zu bekommen."

Sofort war der Amerikanerin klar: Sie musste helfen - und zwar so schnell wie möglich. Schließlich sollte die Fellnase ihre Kinder nicht allein zur Welt bringen.

"Ihr Bauch war riesig und sie schwankte, als sie sich vorwärts bewegte", erklärte Hall in ihrem Beitrag, dem sie Videos und Bilder der werdenden Mama hinzufügte.

Hündin Gianna hat am gestrigen Freitag sieben Welpen zur Welt gebracht. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Tatsächlich: Gianna, wie die Hündin seither genannt wurde, hat entbunden!

"Sie hat sieben Welpen bekommen", schwärmte Hall am gestrigen Freitag. "Sie ist so eine wundervolle Mutter, [die nun] die Zeit mit ihren Nachkömmlingen in aller Ruhe genießen kann" - ohne sich ständig Sorgen um die nächste Mahlzeit oder den nächsten Unterschlupf machen zu müssen.

Mit den Worten "Ich bin so unglaublich stolz auf dich, Gianna" beendete Hall schließlich ihren Beitrag.