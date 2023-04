Frau lacht sofort los, als sie dank Doggy Cam sieht, was ihr Hund gerade zu Hause macht

Los Angeles (Kalifornien) - Mit einem schlechten Gewissen ließen sie Olive Cheese (kurz Ollie) ein paar Stunden allein zu Hause. Doch, um wenigstens regelmäßig prüfen zu können, wie es der Französischen Bulldogge ging, hatten Kenny Sanders und seine Frau eine Doggy Cam installiert. Während das Paar aus Los Angeles auf der Hochzeitsfeier von Freunden saß, warfen sie einen Blick auf das Video. Was die Hundebesitzer dann sahen, brachte vor allem Sanders Frau Crystal zum Lachen.

Olive Cheese (kurz Ollie) hat sich perfekt vor der Kamera platziert. © TikTok/Screenshot/sanderslosangeles

In einem Interview mit Newsweek erklärte Sanders, dass seine Gattin es so süß fand, wie ihre Hündin in dem Video auf dem Sessel saß, dass sie es aufzeichnete.

Im Clip hat sich die Fellnase hollywoodreif vor der Kamera platziert. Ollie scheint ein Bad in der Sonne zu nehmen, die durchs Fenster auf sie scheint. Plötzlich setzt sich die Französische Bulldogge so auf wie ein Mensch und lehnt den Kopf in den Nacken.

"Genau als die Musik anfing zu spielen, setzte sie sich auf. Wir haben darüber gelacht, warum sie sich zu Hause von selbst aufgesetzt hat. Sie macht ständig Dinge, die aus dem Nichts kommen und sehr lustig sind", schilderte Sanders den kuriosen Moment.

Doch nicht nur das Paar konnte sich über die ulkige Körperhaltung der Hündin amüsieren. Auch mehr als eine Million TikTok-User freuten sich bisher über das Video, das seit Anfang der Woche viral geht.