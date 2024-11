Frau lässt Hunde trotz überfluteter Straße raus: Was die Tiere dann tun, hat sie nicht erwartet

Texas (USA) - Nicht nur Spanien hat mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen zu kämpfen, auch im US-Bundesstaat Texas sind die Niederschläge stellenweise heftig. Das bekamen vor wenigen Tagen auch die Shih Tzus Chewy und Murphy zu spüren. Doch was die Hunde trotz überfluteter Straße taten, hatte weder ihr Frauchen kommen sehen, noch das TikTok-Publikum. Denn in einem Clip ist die Aktion der kleinen Vierbeiner zu sehen, die für viele Lachtränen sorgt.

Die Shih Tzus Chewy und Murphy haben einen starken Bewegungsdrang. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/brookemctanton

In dem kuriosen Video (siehe unten) stehen die beiden Rüden bereits startbereit an der Haustür, wollen unbedingt an die frische Luft. Als ihr Frauchen endlich öffnet, kennen die Fellnasen kein Halten mehr.

In rasantem Tempo sprinten sie über den Rasen, ohne davon Notiz zu nehmen, dass die Straße vor ihnen überflutet ist. Schließlich passiert es: Chewy und Murphy donnern nahezu zeitgleich ins Wasser.

Sekunden später kommen beide wie begossene Pudel wieder heraus. Damit hatten die Shih Tzus offenbar überhaupt nicht gerechnet, ihre Besitzerin ist in jedem Fall überrumpelt.

Lachen können hingegen die TikTok-User. 2,8 Millionen Klicks sowie gut 430.000 Likes kommen so innerhalb von fünf Tagen zusammen.

Aber warum hatten es die Hunde überhaupt so eilig?