Frau lässt ihre Golden Retriever erstmals allein zu Hause: Bei Rückkehr trifft sie der Schlag

Florida (USA) - Saubere Arbeit! Die Golden Retriever Bentley und Beau durften in diesem Monat zum allerersten Mal ganz allein in ihrem Zuhause in Florida bleiben. Doch als ihre Besitzerin nach dem "Experiment" zurückkehrte, traf sie der Schlag.

Saubere Arbeit! Die Golden Retriever haben das Wohnzimmer so richtig schön eingesaut. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/patrizi_golden_boys

Ob es sich um Puder, Schminke oder eine Form von Sand handelt, ist nicht ganz klar. Sofa und Teppich sind jedenfalls mit einer ähnlichen Substanz eingerieben.

Die Golden Retriever scheinen aber mit sich im Reinen zu sein. Wirklich schuldbewusst sehen Bentley und Beau jedenfalls nicht aus.

Leider ist das TikTok-Video mit dem Song "Oh no" von Kreepa unterlegt. So erfährt man nicht, was das Frauchen den Fellnasen in diesem Schockmoment zu sagen hat.

Lediglich im Untertitel erklärt sie, dass die beiden Hunde zuvor noch nie zusammen allein gewesen seien. Kleiner Trost: Zumindest beim TikTok-Publikum kommt das "Werk" der Tiere gut an.

Mehr als 220.000 Klicks haben Bentley und Beau bisher eingeheimst. Bleibt die Frage, warum die Vierbeiner den erstbesten Moment genutzt haben, um ein solches Chaos anzurichten?

Laut der Hunde-Fachseite Easy Dogs dürfte entweder Trennungsschmerz oder Trennungsstress der maßgebliche Grund gewesen sein. Wenn sich Hunde alleingelassen fühlen, versuchen sie es oft mit Bellen oder Jaulen zu kompensieren. Wenn sie dann merken, dass das nicht hilft, muss der Stress anders abgebaut werden. Ein typisches "Ergebnis" haben die Golden Retriever abgeliefert.

Klares Fazit: "Experiment" gescheitert!