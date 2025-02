Frau lernt Hund ihres Freundes kennen: Seine Reaktion lässt Lachtränen fließen

Als die Hündin endlich angekommen ist, schnüffelt sie kurz an ihrem Fuß. Streicheln? No way! Roxy sieht zu, dass sie Peytons ausgestreckter Hand ausweicht und dann ganz schnell das Weite sucht. Weg ist sie.

Roxy sieht schon wenig begeistert aus, als sie auf Peyton Donovan zugeht. © TikTok/Screenshot/peytondono

"Viele Leute haben mein Video kommentiert. Vielleicht mochte sie meine Birkenstocks oder meine Pediküre nicht (…) aber ich denke, dass Roxy mich jetzt wirklich mag", sagte Peyton diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Hinter der anfänglichen Ablehnung des Vierbeiners vermutet sie übrigens Eifersucht. "Roxy mag ihre Zeit mit Peter (...) Er kommt nicht so oft nach Hause, also möchte sie so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen", so ihre Einschätzung.

Allerdings lässt die junge Dame am Ende des Interviews eine gewisse Unsicherheit über den tatsächlichen Status zwischen ihr und der Hündin erkennen.

"Wenn ich dort bin, hoffe ich, dass sie mich gerne um sich hat! Ich nenne sie 'Roxy Gal'! Es wäre nicht gut, vom Hund meines Freundes nicht gemocht zu werden."