Frau macht zusammen mit Golden Retriever Schwangerschaftstest: Seine Reaktion lässt Tränen fließen

Alles in Kürze

Während Hopes Partner ahnungslos im Nebenzimmer sitzt, nimmt die US-Amerikanerin nervös auf der Badewanne Platz, während der Teststreifen durchläuft. Ihr Vierbeiner kuschelt sich derweil an ihre Beine - ganz so, als wüsste er, dass seine Besitzerin gerade seine mentale Unterstützung benötigt.

Auf TikTok teilte Hope Brown ein Video , was sie im Badezimmer zeigt. Dort wollte sie endlich herausfinden, ob sie schwanger ist. Während sie auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests wartet, weicht einer nicht von ihrer Seite: ihr süßer Golden Retriever.

Als der Text positiv ausfällt, reagiert der Golden Retriever sehr erfreut. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/hope_brown17

Und wirklich: Als Hope den Schwangerschaftstest daraufhin kontrolliert, wird klar, dass sie tatsächlich Mutter wird. Überglücklich erklärt sie ihrem Haustier: "Wir sind wirklich schwanger!" Sofort stürzt ihr der Hund in die Arme und schleckt ihr erfreut das Gesicht.

"Ich schwöre, dieser süße Junge hat gespürt, was los war", schrieb die junge Frau aus Oklahoma auf TikTok. "Er saß die ganze Zeit neben mir. Ich verdiene ihn nicht. ♥️"

Ihr Clip wurde mittlerweile mehrere Millionen Mal angeklickt. Die Zuschauer sind ganz verzückt von der Reaktion des Hundes und sind von seiner Anteilnahme am Glück seiner Besitzerin teilweise zu Tränen gerührt.

Einige sind sich auch sicher, dass der Golden Retriever schon viel eher wusste, dass etwas "im Busch ist". Dieser Meinung ist auch die werdende Mutter, die übrigens einen Jungen erwartet.

"Oh, er wusste es ganz genau! Seinetwegen habe ich am 9. Tag getestet", erklärte sie im Kommentarbereich. Demnach war ihre Periode noch nicht einmal ausgeblieben, aber der Hund hätte ihr so ein Gefühl gegeben. "Er war wie: 'Ja, Mama, ich weiß, dass du es bist.' 😂♥️♥️"