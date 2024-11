Frau rettet drei Welpen: Was sie zu Hause mitansehen muss, zerreißt so vielen das Herz

Kalifornien (USA) - Was für ein trauriger Anblick: Eigentlich hätten die drei Welpen Nash, Ranger und Rory nach ihrer Rettung aus einem völlig überfüllten Tierheim auf Wolke sieben schweben müssen. Doch die 16 Wochen alten Hunde hatten zu diesem Zeitpunkt ihr letztes bisschen Vertrauen in die Menschen verloren. In einem herzzerreißenden Clip, der seit Mittwoch viral geht, ist die bittere Reaktion der Fellnasen zu sehen.