Frau sucht Golden Retriever: Als sie das Babyfon-Video prüft, kommen ihr die Tränen

USA - Was für ein Wechselbad der Gefühle! Jenn Doyle geriet in der vergangenen Woche in Panik, als sie ihren Golden Retriever Boomer nirgends finden konnte. Dabei hatte sie eigentlich ganz andere Pläne: Doyle und ihr Partner wollten ihr drei Monate altes Baby erstmals alleine schlafen lassen. Als klar wurde, was los war, kamen Doyle die Tränen.