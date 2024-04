Frau sucht stundenlang nach ihrem Hund: Dann wird sie kalt erwischt

Stundenlang suchte Frauchen Demi auf Jamaika nach ihrem Hund Han Solo. Was sie dann sah, hatte die Fellfreundin nicht erwartet.

Von Christian Norm

Kingston (Jamaika) - "Leute, wenn ich's euch doch sage. Ich war nicht darauf vorbereitet, was ich sehen würde", schrieb X-Userin Demi am Dienstag in einem Tweet. Zuvor hatte sie in ihrer Heimatstadt Kingston auf Jamaika nach ihrem Hund Han Solo gesucht. Stundenlang war der Rüde verschwunden, obwohl er dank eines GPS-Halsbandes eigentlich leicht zu finden sein sollte. Doch seine Besitzerin konnte ihn einfach nicht lokalisieren. Als sie ihren Hund endlich aus der Ferne sah, staunte Demi nicht schlecht.

Es war nicht das erste, vermutlich dürfte es auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Han Solo sich aus dem Staub gemacht hatte. Demi hat ihren Vierbeiner deshalb schon vor einer Weile aus gutem Grund mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Neu war der Jamaikanerin am vergangenen Dienstag allerdings, dass Han Solo auch nach Stunden nicht mehr auftauchte. Aus diesem Grund machte sie sich auf die Suche. Unterwegs setzte Demi zahlreiche Tweets mit Fotos und Videos ab. Leider aktualisierte sich ihre Tracking-App eine Weile nicht, was es noch schwerer machte, ihrem Haustier auf der Spur zu bleiben. Schließlich warf die junge Frau das Handtuch, rief bei Han Solos Tierarzt an, um sich von ihm helfen zu lassen. Glücklicherweise sollte sich das Blatt just in diesem Moment wenden.

Frauchen Demi dokumentiert die Suche nach Hund Han Solo auf X