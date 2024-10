Frau trauert um toten Hund: Als sie nach oben blickt, fällt sie aus allen Wolken

Hunde-Dame Roxy starb im Mai 2023 im Alter von 17 Jahren. Ihr Frauchen Vanessa Brown (37) vermisst sie noch immer schmerzlich. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/d0glady

"Ich hatte einen harten Tag, an dem ich Roxy und Zoey vermisst habe. Obwohl Roxys Tod über ein Jahr her ist, fühlt sich das Haus immer noch so seltsam an, ohne dass sie und Zoey da sind, um mich zu begrüßen", sagte die 37-Jährige gegenüber dem US-Magazin.

Brown, die als Pflegemutter in einem Tierheim arbeitet, war im August nach einem anstrengenden Tag mit dem Auto nach Hause gefahren.

Die arme Fellfreundin war so aufgewühlt, dass ihr die Tränen kamen - auch weil Brown wusste, dass zu Hause kein Vierbeiner mehr auf sie warten würde.

Doch als die US-Amerikanerin während der Fahrt nach oben in den Himmel schaute, traute sie ihren Augen nicht.