10.10.2023 06:05 Frau verschlägt es die Sprache, als sie in Video sieht, was ihr Hund stundenlang getan hat

Joanna, die mit ihrem Labrador in Lettland lebt, schaute sich kürzlich das Video ihrer Tierkamera an. Was die Hündin darin tat, verschlug ihr die Sprache.

Von Christian Norm

Lettland - Diese angehende Tierärztin hat es mit der Erziehung wohl etwas übertrieben. Joanna, die mit ihrem Labrador-Mädchen Toast in Lettland lebt, schaute sich vor ein paar Tagen das Video ihrer Tierkamera an. Was die Hündin darin tat, verschlug der gebürtigen Holländerin glatt die Sprache. Labrador-Mädchen Toast ist vielleicht ein bisschen zu gut erzogen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/toastlabrador In dem Clip war gut zu sehen, dass die Fellnase stundenlang nicht ihr Futter angerührt hatte. Dabei hatte ihr Frauchen sie kurz vor ihrer typischen Fütterungszeit verlassen. Was war passiert? Weil Joanna als angehende Tierärztin viel mit Toast trainiert, hat sie ihr bereits jede Menge Tricks, aber auch Disziplin beigebracht. Mittlerweile weiß die Hündin ganz genau, dass sie erst fressen darf, wenn Joanna es ihr erlaubt. "Vom ersten Tag an habe ich viel mit ihr trainiert, vor allem mit dem vorausgehenden Warten, was das Essen angeht. Denn Labradore können etwas zu aufgeregt sein, wenn es ums Essen geht", erklärte die Studentin kürzlich im Gespräch mit Newsweek.

Wie gut Toast sich inzwischen unter Kontrolle hat, zeigte das Video mehr als deutlich. TikTok-Video zeigt Hündin beim Warten Statt sich irgendwann einfach an ihrem Futternapf zu bedienen, der direkt neben ihr stand, wartete Toast stundenlang eisern, bis ihr Frauchen endlich nach Hause kam. "Wenn ich mich hinsetze oder Essen auf den Boden werfe, wartet sie jetzt automatisch", erklärte Joanna. "Das war mir aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Deshalb haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu trainieren. Sie ist eine echte Menschenfreundin und möchte wirklich das Richtige tun."

Wie stark dieser Wille inzwischen ist, hatte die angehende Tierärztin allerdings nicht erwartet. Fünf Stunden habe Toast gedacht, dass sie ihr Futter nicht anrühren dürfe. "Ich bin immer noch sehr stolz darauf, dass sie die Impulskontrolle hatte, es so lange stehenzulassen, als ich nicht einmal da war, obwohl sie hungrig war. Nur weil sie dachte, es sei nicht erlaubt", sagte Joanna.

In Zukunft sollte das strenge Frauchen die Zügel aber mal etwas lockerer lassen. Denn unter den aktuellen Umständen dürfte es für Toast ganz schön hart sein, immer so viel Disziplin aufbringen zu müssen.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/toastlabrador