Frau versteht nicht, warum ihr Mann keinen Hund will: Als sie die Wahrheit erfährt, fließen bittere Tränen

Dallas (USA) - Nach dem Tod ihres ersten Hundes wünschte sich Alexina Bonnaventure (31) aus den USA nichts sehnlicher, als sich erneut einen Vierbeiner anzuschaffen. Ihr Ehemann Anthony (32) hatte dabei aber natürlich auch ein Wörtchen mitzureden und gab ihr ganz klar zu verstehen, dass er gegen diese Idee war. Erst viel später sollte die 31-Jährige verstehen, was der wahre Grund für seine Einstellung war. Auf Instagram wühlte die Enthüllung jetzt die User völlig auf.

Anthony Bonnaventure (32) hatte sich lange gegen einen Hund gesträubt. Seine Gründe sind allerdings nachvollziehbar. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/stiltontheaussie

Es war nicht so, als ob sich das Paar nicht mit Hunden auskennen würde: Schließlich hatten die beiden zuvor einen Cavalier King Charles besessen, der 15 Jahre alt geworden ist. Trotzdem lehnte Anthony immer wieder den Vorschlag ab, sich nach dem Tod des Vierbeiners erneut einen felligen Mitbewohner zuzulegen.

"Er sagte mir immer wieder, es sei nicht der richtige Zeitpunkt und er wolle eigentlich keinen Hund", erinnert sich Alexina gegenüber Newsweek.

Zwei Jahre lang lag Alexina ihrem Partner in den Ohren und bettelte, sich doch noch umzuentscheiden. 2020 gab der Franzose schließlich doch nach und ein Australian Sheperd namens Stilton zog bei ihnen ein. Mit ihm zog das Paar von Frankreich in die Vereinigten Staaten, wo sie sich in Dallas niederließen.

Seitdem beglückt der aufgedrehte Hund nicht nur seine Besitzer, sondern auch eine große Instagram-Fangemeinschaft. "Er ist ein wunderbarer Hund und er macht uns und unsere gesamte Instagram-Community so glücklich", freut sich sein Frauchen.