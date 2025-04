Frau weint bittere Tränen, als sie sieht, was in Mietshaus zurückgelassen wurde

Eigentlich dachte Cat Evans, sie hätte schon alles gesehen. Doch vor kurzem wurde sie eines Besseren belehrt.

Von Christian Norm

Sydney (Australien) - Seit zehn Jahren arbeitet sie in der Immobilienbranche in Sydney. Eigentlich dachte Cat Evans, sie hätte schon alles gesehen. Doch vor Kurzem wurde sie eines Besseren belehrt. Denn was sie in einem verlassenen Mietshaus sah, trieb ihr die Tränen in die Augen.

Cat Evans zeigte sich nach ihrer Entdeckung in Tränen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/catevans87 Ursprünglich sollten ihre Mitarbeiter die Immobilie besichtigen. Doch die baten ihre Chefin verzweifelt um Hilfe, als sie auf dem Grundstück einen Bullterrier entdeckten. Also machte sich die Australierin auf den Weg. "Ich wurde mit einer Immobilie konfrontiert, die sich in einem erschreckenden Zustand befand und sehr schlecht gepflegt worden war. Die meisten Zimmer waren beschädigt, und dann war da noch dieser arme Hund draußen in einem eingezäunten Seitengarten", erklärte die Immobilienexpertin diese Woche in einem Interview mit Yahoo News Australia. Das arme Tier sei zu diesem Zeitpunkt bereits vier Tage auf sich gestellt gewesen, so Evans. "Es war einfach das Traurigste, was ich je gesehen habe. Da war eine Schüssel, von der ich annahm, dass sie einmal mit Wasser gefüllt war, die er wohl umgekippt hatte. Aber ansonsten nichts." Hunde Kleiner Tofik steht einsam am Gleis, dann beginnt sein großes Bahn-Abenteuer Mehrfach meldete sie sich nach diesem Erlebnis auf TikTok zu Wort. In einem der Videos sitzt Evans weinend in ihrem Auto. Als sie versuchte, einen Tierschutzverein zu finden, der den Vierbeiner aufnimmt, folgte der nächste Schock für die Frau.

TikTok-Videos zeigen Schicksal des Hundes