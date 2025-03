Frau will etwas bei Nachbarn abgeben: Plötzlich lässt Golden Retriever Lachtränen fließen

Lauren Lieberman muss mit ihrem Golden Retriever Charlie so einiges mitmachen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurenandcody

In dem Video aus Montreal wiederholt Frauchen Lauren Lieberman immer wieder denselben Satz: "Lass das Brot fallen". Ihr Golden Retriever schaut sie derweil mit großen Augen - und dem Brot im Maul - an.

Im Untertitel heißt es, dass ihr Hund seine Beute von der Veranda eines Nachbarn gestohlen hat. Doch der Frechdachs denkt gar nicht daran, seinen "Fund" wieder auszuspucken. Stattdessen versucht er es mit dem Hundeblick, der ihn wie ein Unschuldslamm aussehen lässt.

Da helfen auch Frauchens Diebstahlvorwürfe nichts. Selbst als Lieberman im Maul des Hundes herumstochert, kommt sie kaum weiter. Charlie will partout nicht aufgeben.

Was die Kanadierin so gar nicht komisch findet, kommt beim TikTok-Publikum umso besser an. Mehr als 600.000 Klicks sind in der ersten Woche zusammengekommen.

Auch das Video wartet mit einem Happy End auf.