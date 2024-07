Frau will ihren Hund im Tierheim loswerden, doch wird abgewiesen: Was sie dann tut, macht sprachlos

Köln - Im Tierheim Köln-Dellbrück traf jüngst ein Neuzugang ein, der unter Umständen den Weg in die Einrichtung gefunden hatte, die fassungslos machen. Bei Instagram schilderten die Tierretter die Geschichte des neuesten Hundehaus-Bewohners, die auch bei den Fans für Sprachlosigkeit sorgte.

Der Husky wurde kürzlich mit der Feuerwehr ins Tierheim gebracht, nachdem man ihn herrenlos in Köln-Mülheim aufgegriffen hatte. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Dieser arme Kerl hatte in seinem kurzen Hundeleben wirklich riesiges Pech!

Wie die Kölner Tierretter am Montag in ihrem neuesten Instagram-Post berichteten, war am vergangenen Wochenende zunächst eine Frau im Tierheim aufgekreuzt, die ihren erst sechs Monate alten Husky abgeben wollte, den sie zuvor im Internet gekauft hatte.

Die Fellnase trug einen viel zu engen Plastikmaulkorb, sollte sich nach Angaben seiner Besitzerin "aggressiv" gegenüber Menschen und Tieren verhalten und daher noch an Ort und Stelle vom Tierheim übernommen werden.

Aufgrund des derzeit herrschenden akuten Platzmangels in der Einrichtung - "und weil Abgaben nun einmal eine Absprache erfordern" - konnten die Mitarbeiter den Vierbeiner jedoch nicht aufnehmen.

Nur einen Tag später stand dann plötzlich die Feuerwehr vor den Toren des Tierheims und hatte einen Husky mit engem Plastikmaulkorb im Gepäck, der dem Hund tags zuvor zum Verwechseln ähnlich sah!