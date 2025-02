Frau zeigt Hund Stelle, an der Herrchen starb: Wie das Tier reagiert, bricht einem das Herz

Hündin Raya zeigte am Ort, an dem ihr Herrchen vor Kurzem verstarb, eine rührende Reaktion. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/diva.deana

Auf TikTok teilte Deanna Harness ein Video, in dem sie mit ihrem Vierbeiner zum ersten Mal den Ort aufsuchte, an dem ihr Mann Josh starb. "Mein Mann nahm sich am Silvesterabend 2024 das Leben", schreibt sie in ihrem Beitrag.

Im millionenfach geklickten Clip sieht man, wie der Vierbeiner zielstrebig zu einer Stelle auf der Rasenfläche eilte und dort aufgeregt schnupperte.

Deanna erklärt, dass ihr Mann genau an dieser Stelle vor etwa zwei Monaten gefunden worden war. Sie ist sich sicher, dass ihre Hündin noch den Geruch des Verstorbenen wahrnehmen kann und deshalb direkt dorthin rannte.

Das Feld ist kein unbekannter Platz für das Tier. Dorthin hätte Josh seine Hündin "immer gern zum Ballspielen" mitgenommen.