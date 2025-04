Frauchen hat seltsames Gefühl, als sie ihren Hund filmt: 55 Minuten später ist er tot

Bergen County (USA) - Dieses Video bricht seit Ende März so vielen TikTok-Usern das Herz. Darin ist Rüde Teddy nicht einmal eine Stunde vor seinem Tod zu sehen. Seine Besitzerin Samantha Silver (23) aus Bergen County, New Jersey, schreibt zum Video: "Das war der Moment, in dem ich es wusste". Inzwischen gibt sie zu, dass es ein wenig anders war.