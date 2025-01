Frauchen prüft Haus-Kamera: Als sie ihren Golden Retriever sieht, ist sie total erstaunt

Los Angeles (Kalifornien) - Er ist erst vier Monate alt, lässt gerade seinen Welpen-Status hinter sich. Entsprechend unsicher war sich Frauchen Erica Summers, als sie ihren Golden Retriever Beau diese Woche für ein paar Minuten allein ließ. Um den Hund in ihrem Haus in Los Angeles auch aus der Ferne beobachten zu können, hat sich die Kalifornierin eine Überwachungskamera zugelegt. Als sie bei ihrem Ausflug nach zehn Minuten nachschaute, staunte sie nicht schlecht.

Summers, die als Stuntfrau überwiegend in Hollywood arbeitet, hatte sich unterwegs so einiges an Chaos ausgemalt.

Was für ein braver Hund: Statt irgendwas zu zerkauen und Chaos anzurichten, wartet Beau lieber artig auf sein Frauchen Erica Summers. © TikTok/Screenshot/beauthatgolden

"Als ich die Ring-Kamera überprüfte, wartete er geduldig und schaute aus dem Fenster, um zu sehen, wann ich nach Hause komme", sagte die Amerikanerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Also ließ ich natürlich alles stehen und liegen und eilte sofort nach Hause, um ihn zu streicheln und mit Leckerlis zu versorgen", fügte sie gegenüber dem US-Magazin hinzu.

Weil sie so begeistert war, postete Summers den kuriosen Clip auf TikTok und Instagram. Kurz darauf landete sie auf beiden Portalen einen großen viralen Hit.

Während auf Instagram in nur zwei Tagen 5,9 Millionen Klicks und gut 550.000 Likes zusammenkamen, waren es auf TikTok im gleichen Zeitraum sogar 13,5 Millionen Klicks, dazu mehr drei Millionen Likes.

Beau kann also nicht nur in Sachen gutem Benehmen liefern, sondern auch auf viraler Ebene in den sozialen Medien. Was für ein braves Hündchen!