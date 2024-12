Frauen finden ausgesetzten Hund im Einkaufswagen: Später passiert etwas Erstaunliches

Phoenix (Arizona/USA) - TikTokerin " dee_yes_suh " war gemeinsam mit einer Freundin in der Stadt unterwegs, als die beiden plötzlich einen kleinen Hund in einem Einkaufswagen entdeckten. Es schien, als wäre die Fellnase ausgesetzt worden. Doch am Ende klärte sich die ganze Geschichte auf.

Mutterseelenallein saß der kleine Roy im Einkaufswagen in Phoenix. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@dee_yes_suh (2)

In einem Video auf TikTok ist zu sehen, wie der Vierbeiner mutterseelenallein in einem Einkaufswagen vor einem Supermarkt in Phoenix sitzt. Von Mitarbeitern des "Food City" erfuhren die Frauen, dass der Hund seit Ladenbeginn dort schon in der Kälte saß und keiner sich um ihn kümmerte.

Sofort kauften die Freundinnen ihm etwas Futter und brachten aus dem Auto eine alte Jacke.

"Wir haben ein örtliches Tierheim angerufen und hoffen, dass er bald ein liebevolles Zuhause findet. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass jemand einer so unschuldigen Seele so etwas antun könnte", schrieb "dee_yes_suh" zu ihrem Clip, der mehr als 1,5 Millionen Nutzer erreichte.

Viele User reagierten empört und schimpften auf die Ladenmitarbeiter und den Besitzer des Tieres. "Die Angestellten sahen den Hund und unternahmen nichts?", echauffierte sich beispielsweise eine Person. "Wie kann jemand einen Hund mit einem so süßen Gesicht zurücklassen?", entrüstete sich eine andere.