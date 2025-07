Frauen nehmen Hund zur Pflege auf: Was kurz darauf passiert, haben sie nicht erwartet

Seit einem Jahr arbeiten sie als Pflegeeltern für Hunde. Doch was Tate und ihre Verlobte Kate Anfang der Woche mitansehen mussten, machte sie sprachlos.

Von Christian Norm

New York City (USA) - Seit etwa einem Jahr arbeiten sie als Pflegeeltern für Hunde. Doch was Tate und ihre Verlobte Kate Anfang der Woche mitansehen mussten, hatten sie nicht erwartet. Ein Aufeinandertreffen zweier Vierbeiner in ihrer Wohnung in New York City verlief nämlich ganz anders, als das lesbische Paar vermutet hatte.

Rührendes Video mit den Hunden geht auf TikTok viral