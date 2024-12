Freundlicher Koloss einfach ausgesetzt: Findet der American Bully jetzt sein Glück?

Offenbach am Main - Viel eher stellt man sich bei seinem Namen "Schnuffi" ein kleines, putziges Hündchen vor, als den 50 Kilogramm schweren American Bully, der er nun einmal ist.

Schnuffi kam als Fundhund ins Offenbacher Tierheim. Da niemand nach ihm gefragt hat, soll er jetzt vermittelt werden. © Tierschutzverein Offenbach e.V.

Laut der Webseite des Tierheims in Offenbach am Main kam Schnuffi als Fundhund an. Da sich niemand nach ihm erkundigte und er offensichtlich nicht vermisst wird, soll der freundliche Kerl nun vermittelt werden.

Der etwa zwei Jahre alte Rüde sei ein eher zurückhaltender Typ, der auch ein wenig Zeit benötige um aufzutauen. Habe er aber erst einmal Vertrauen zu seinen Menschen gefasst, dann sei er laut der Webseite "ein richtiger Freukeks".

Viel gelernt oder auch kennengelernt habe er in seinem bisherigen Leben wohl noch nicht. An der Leine laufe er recht gut, aber auch dies sei noch ausbaufähig.

Generell sollten wegen Schnuffis Masse seine Menschen eine gewisse Standfestigkeit mitbringen.

An einen Haushalt mit Kindern würde das Offenbacher Tierheim ihn deshalb auch nicht vermitteln.