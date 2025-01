FSK 16: Akio hat schon zugebissen - Wer gibt dem Akita Inu eine zweite Chance?

Der zehnjährige Hund wartet jetzt schon seit März 2022 auf neue und am besten Rasse-erfahrene Besitzer. Die sollten dem selbstbewussten und eigenständigen Tier auf jeden Fall den nötigen Freiraum geben und ihn beim Fressen und Schlafen in Ruhe lassen.

Der Akita-Rüde ist sehr personenbezogen und loyal. © Screenshot/Instagram/tierschutzberlin (Bildmontage)

Und natürlich sollte sein neues Domizil auch recht geräumig sein, denn schließlich können männliche Aktia Inus ein Stockmaß von bis zu 70 Zentimetern aufweisen.

Auf fremde Erwachsene reagiert die Fellnase in der Regel neutral, außer er hat das Gefühl, dass sie übergriffig werden könnten. Aus diesem Grund sind Tierarztbesuche auch ein großes Problem, denn die waren nach Angaben seiner Tierpfleger bislang nur unter Sedierung möglich. Auch an einen Maulkorb will er sich trotz Trainings bisher nicht so recht gewöhnen.

Der japanische Vierbeiner ist rassetypisch personenbezogen und verhält sich sehr loyal gegenüber seinen Menschen. Er ist stubenrein, beherrscht die Grundkommandos und fährt ohne Probleme auch im Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln mit.

Andere Hunde mag er nicht besonders und pöbelt sie gern an, wenn sie ihm zu nahe kommen. Daher sollte er in seinem neuen Heim möglichst auch Einzelprinz sein dürfen. Das Zusammenleben mit einer souveränen Hundedame könnte bei Sympathie aber durchaus funktionieren.

Wenn Du ein großes Hundebett für Akio (Vermittlungsnummer 22/904) freihast und ihm eine zweite Chance geben möchtest, dann melde Dich telefonisch bei seinen Tierpflegern unter 030 76888-156.