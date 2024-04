Fußgänger findet Hund mit Zettel am Halsband: Als er liest, was darauf steht, zerbricht sein Herz

Ipswich (Australien) - Wenn ein Hund ausgesetzt wird, sucht man meistens zuerst die Schuld bei den ehemaligen Besitzern. Doch bei einem Vierbeiner aus Down Under schienen sein Herrchen und sein Frauchen gar keine andere Wahl gehabt zu haben ...

Vierbeiner "Charlie" wurde in einem australischen Park ausgesetzt. An seinem Halsband fand man einen Zettel mit trauriger Botschaft. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/RSPCA QUEENSLAND

Staffordshire-Bullterrier-Mischling "Charlie" wurde Ende Januar in einem Park im australischen Ipswich von einem Fußgänger gefunden, der ihn direkt zur Tierschutzeinrichtung "RSPCA Animal Care Campus" in Brisbane brachte. Am Halsband des Vierbeiners entdeckte man einen Zettel, der seine traurige Situation erklären sollte.

"Leider müssen meine Eltern mich zu meiner eigenen Sicherheit zurücklassen", schrieben Charlies Vorbesitzer. "Wenn ich geblieben wäre, wo ich war, hätte der Bösewicht mich verletzt und Mama und Papa hätten kein Zuhause mehr." Offenbar wollten die ehemaligen Halter ihren Hund nur in Sicherheit bringen, indem sie ihn im Park aussetzten.

In der Botschaft verrieten sie außerdem, dass der einjährige Charlie "Menschen liebt", aber erstmal seine Zeit braucht, um sich an sie zu gewöhnen.

Dies merkten auch die Pfleger vom "RSPCA" in Brisbane, als der Vierbeiner bei ihnen ankam.