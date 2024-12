"Geruch von Kot überwältigend": 119 abgemagerte, verletzte Hunde von Grundstück gerettet

Auf dem riesigen Areal wimmelte es nur so von Hunden. © Instagram/tierheimleipzig

Das Leipziger Tierheim, das selbst drei der geretteten Hunde bei sich aufnahm, berichtete in einem Instagram-Beitrag über die Aktion. Organisiert wurde die Maßnahme vom Deutschen Tierschutzbund.

"Zustände, die man nur aus dem Fernsehen oder dem Ausland kennt", schreiben die schockierten Tierschützer. "Verletzte und kranke Hunde, die in ihren Fäkalien stehen."

Die Tiere hatten sich demnach auf einem verwilderten Gelände in Bad Lauchstädt (Saalekreis) aufgehalten. Von Zwingern, alten Fahrzeugen, Höhlen und Plastikmüll - die Hunde hausten dort überall in katastrophalen Umständen: "Alles war stark verschmutzt, der Geruch von Kot überwältigend."

Weil einige Fellnasen das besagte Areal seit ihrer Geburt wohl nicht verlassen hatten, waren die helfenden Menschen ihnen komplett unbekannt und nicht ganz geheuer. So kam es, dass er Einsatz mehrere Stunden bis in die Nacht hinein in Anspruch nahm, so das Leipziger Tierheim bei Instagram weiter.