Giftköder ausgelegt? Dackel stirbt nach Spaziergang

Ansbach - Ein Spaziergang endete für eine Hundehalterin im mittelfränkischen Ansbach tragisch.

En Rauhaardackel starb in der Tierklinik an Organversagen. Offenbar hatte er einen Giftköder gefressen. (Symbolbild) © katamount/123RF

Wie die Polizei Ansbach berichtet passierte das Unglück am Sonntag, dem 5. Oktober, gegen 17 Uhr.

Eine 43-Jährige ging mit ihrem Rauhaar-Zwergdackel auf dem Schotterweg hinter der Straße Klingenberg in Richtung Klingenweiher spazieren. Dabei fraß der kleine Vierbeiner etwas, das am Wegesrand lag.

Am nächsten Tag zeigte der Hund deutliche Vergiftungssymptome. Die Halterin brachte ihn daraufhin in eine Tierklinik, wo das Tier trotz umgehender Behandlung an Organversagen verstarb.

Laut Angaben des behandelnden Tierarztes gegenüber der Polizei deutet alles auf einen Giftköder als Ursache hin. Die Ermittlungen zum Fall laufen.