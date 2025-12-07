Mann adoptiert Hund für seinen dementen Vater: Was bei erstem Treffen passiert, rührt einfach alle
Chicago (USA) - Ryan Sumner muss seit Jahren miterleben, wie der Alterungsprozess seinem Vater Mike (79) zu schaffen macht. Doch der US-Amerikaner fasste einen Entschluss, der sich als goldrichtig herausstellte: Im Tierheim adoptierte er einen Hund für seinen alten Herren - und die beiden wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Herz und einer Seele.
Auf TikTok postete Ryan Mitte November ein Video, das ihn im "Chicago Animal Care & Control"-Tierheim zeigt - als er gerade den zukünftigen Hund seines Vaters adoptiert.
Überschwänglich begrüßt die kleine Pepper Ryan, scheint es kaum glauben zu können, dass sie endlich ein neues Zuhause gefunden hat. Mittlerweile wurde das Video schon mehr als 80.000-mal angesehen.
"Gestern habe ich diesen süßen kleinen Schatz als emotionalen Begleiter für meinen an Demenz erkrankten Vater adoptiert. Besucht doch auch einmal euer örtliches Tierheim und adoptiert einen tierischen Begleiter", schrieb Ryan zu dem Clip.
Gegenüber Newsweek erzählte er an diesem Wochenende, dass es für seinen Vater sehr schwer sei, "ein normales Leben führen". Er führte aus: "Sein vorheriger Hund, Buddy, starb, und er hatte Schwierigkeiten, dessen Tod zu verstehen."
Doch dann hatte seine Mutter die Idee, einen neuen Hund zu adoptieren.
Ryan Sumner filmte sich dabei, als er den Hund für seinen dementen Vater abholte …
... und zeigte auch, wie gut sich die beiden miteinander verstehen
Mike Sumner ist "überglücklich" mit seiner Pepper
Ryan habe sich mehr als 50 Hunde angesehen, am meisten habe ihn aber Pepper (ehemals Fritter), eine einjährige Pitbull-Mischlingshündin, beeindruckt. "Sie war sehr ruhig, selbst inmitten des lauten Gebells, und wirkte nervös, aber freundlich. Ihr Gesichtsausdruck war ausdrucksstark und ihre Körpersprache unterwürfig."
Auf TikTok zeigte er auch, wie gut sich Mike und Pepper sofort miteinander verstanden. Es sei die perfekte Verbindung zwischen den beiden. In dem Video ist zu sehen, wie die Vierbeinerin glücklich auf dem Schoß des 79-Jährigen sitzt.
Gegenüber Newsweek sagt Ryan, dass sein Vater "überglücklich" sei und Pepper bereits viel Freude und Erfüllung in Mikes Leben gebracht habe.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@sumnaboutryan