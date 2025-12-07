Mann adoptiert Hund für seinen dementen Vater: Was bei erstem Treffen passiert, rührt einfach alle

Chicago (USA) - Ryan Sumner muss seit Jahren miterleben, wie der Alterungsprozess seinem Vater Mike (79) zu schaffen macht. Doch der US-Amerikaner fasste einen Entschluss, der sich als goldrichtig herausstellte: Im Tierheim adoptierte er einen Hund für seinen alten Herren - und die beiden wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Herz und einer Seele.

Ryan und Mike Sumner (79) schlossen Pepper sofort in ihre Herzen. © Collage: Screenshots/TikTok/@sumnaboutryan

Auf TikTok postete Ryan Mitte November ein Video, das ihn im "Chicago Animal Care & Control"-Tierheim zeigt - als er gerade den zukünftigen Hund seines Vaters adoptiert.

Überschwänglich begrüßt die kleine Pepper Ryan, scheint es kaum glauben zu können, dass sie endlich ein neues Zuhause gefunden hat. Mittlerweile wurde das Video schon mehr als 80.000-mal angesehen.

"Gestern habe ich diesen süßen kleinen Schatz als emotionalen Begleiter für meinen an Demenz erkrankten Vater adoptiert. Besucht doch auch einmal euer örtliches Tierheim und adoptiert einen tierischen Begleiter", schrieb Ryan zu dem Clip.

Gegenüber Newsweek erzählte er an diesem Wochenende, dass es für seinen Vater sehr schwer sei, "ein normales Leben führen". Er führte aus: "Sein vorheriger Hund, Buddy, starb, und er hatte Schwierigkeiten, dessen Tod zu verstehen."

Doch dann hatte seine Mutter die Idee, einen neuen Hund zu adoptieren.