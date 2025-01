Golden Retriever bekommt verschiedenes Essen angeboten: Dann werden Lachmuskeln strapaziert

Michigan (USA) - Sie ist ein wahres "Profi-Frauchen": Wenn Courtney Budzyn aus Michigan ein Video mit ihren Golden Retrievern Tucker und Todd dreht, hat sie fast schon eine eingebaute "Hit-Garantie". So auch in diesem Fall.

Bei Todd läuft der Test nahezu identisch ab. Er futtert auch zuerst den Burger, nur Sekunden danach den Taco. Beim zweiten Test geht es um Fisch. Wieder fressen die Vierbeiner alles in Windeseile auf.

Nun soll sich Tucker entscheiden, was er lieber mag. Dafür legt Budzyn das Essen auf getrennte Teller. Wenig überraschend sind beide "Angebote" in Sekundenschnelle verschwunden, wobei der Burger zuerst dran glauben muss.

In dem kuriosen Video mit den beiden Fellnasen werden mal wieder die Lachmuskeln strapaziert. Dafür hat sich Budzyn einen "Futter-Test" einfallen lassen, der mit einem kuriosen Finale endet.

Äh?! Wie bitte?! Tucker kann nicht glauben, was ihm sein Frauchen hier vorsetzt. © TikTok/Screenshot/tuckerbudzyn

Zu Tuckers Entsetzen setzt ihm Courtney Gemüse vor! Völlig irritiert schaut der Rüde auf den Tisch mit den zwei Tellern. Dann blickt er zu seinem Frauchen, als wolle er sie fragen, ob das ein Witz sei. Die Reaktion von Todd läuft nahezu identisch ab.

Während die Golden Retriever von der dritten Test-Runde bitter enttäuscht sind, das Gemüse würdigen sie natürlich keines Blickes, schlägt die Stunde des TikTok-Publikums. Der Clip braucht nur einen Tag für die ersten 300.000 Klicks - Tendenz: rasant steigend.

Denn spätestens jetzt kann sich das Publikum über die bedröppelten Blicke der verwöhnten Fellnasen köstlich amüsieren. Zehntausende Likes sammeln sich so in Windeseile an.

Doch Courtney Budzyn hat am Ende der "gemeinen Runde" natürlich immer noch ein Herz für ihre Hunde. Also bestreicht sie das Gemüse mit Fleischsoße - und zack: Die beiden Golden Retriever schlagen sofort zu.

Diese Vierbeiner wissen eben, was sie wollen: Fleisch ist ihr Gemüse.