Golden Retriever bellt wie verrückt aus dem Fenster: Der Grund bringt Tausende zum Lachen

USA - Dieser Golden Retriever weiß einfach genau, was es heißt, seine Familie vor den wahren Gefahren des Lebens zu beschützen.

Golden Retriever Bear war ganz aufgeregt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/goldenretriebear (2)

"Einen Einbrecher würde er vermutlich nicht anbellen, aber ..." Mit diesen Worten leitete Bears Besitzerin kürzlich ein Video auf ihrem TikTok-Account ein, auf dem man ihren geliebten Vierbeiner sieht, der unruhig vor einem Fenster sitzt und hinausschaut.

Dabei scheint er etwas zu entdecken, was ihn unglaublich aufregt. Immer wieder springt er auf, stolpert ein paar Schritte durch den Raum und bellt laut gegen die Scheibe - ganz so, als würde er jemanden verjagen wollen.

Doch worauf hat es der selbst ernannte Wachhund hier nur abgesehen? Allzu ernst kann es nicht sein, schließlich kann sein Frauchen nicht anders, als vor sich hin zu schmunzeln.

Als sie die Kamera schließlich in Richtung Fenster schwenkt, um ihren Followern den Übeltäter zu zeigen, warnt sie diese noch vor: "Wartet nur ab, bis ihr seht, was ihn so dermaßen aufregt!"