Golden Retriever erwischt Besitzerin beim Spielen mit anderen Hunden - seine Reaktion spricht Bände

Was für ein kurioser Anblick! © TikTok/Screenshot/goldenngordon

Kürzlich hat ihn seine Besitzerin nämlich in der Tagespflege für Hunde abgegeben. So weit, so gut. Doch kurz darauf wurde Gordon auf eine Sache aufmerksam – und die passte ihm ganz und gar nicht!

So arbeitete sein geliebtes Frauchen nämlich in ebendieser Einrichtung. Doch anstatt den ganzen Tag mit ihrem Liebling zu spielen, widmete sie sich anderen Hunden.

Tatsächlich war Gordons beste Freundin nämlich gar nicht seiner Gruppe zugeteilt. Das fand der Golden Retriever nicht gut.

In einem Video, das die junge Frau seither auf TikTok veröffentlicht hat, ist die Reaktion des Vierbeiners zu sehen, als er seine Besitzerin mit den anderen Hunden spielen sieht. Und die sorgt aktuell für unzählige Lachanfälle der Zuschauer.