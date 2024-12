Golden Retriever hat bösen Traum: Was sein Artgenosse dann tut, lässt Herzen schmelzen

Während Golden Retriever Gamja vermutlich einen bösen Traum hat, nähert sich ihr Artgenosse Chip. © TikTok/Screenshot/gamjamypotato

In dem viralen Hit liegt die ältere Gamja in ihrem Körbchen und zittert, weil sie vermutlich gerade einen Albtraum hat. Daraufhin geht der dreijährige Chip zu ihr, stupst sie mit der Nase an und weckt sie auf.

Mehrfach folgen ähnliche Szenen, während das Frauchen der Hunde im Untertitel schreibt: "Ich frage mich, wo Chip gelernt hat, seine Schwester sanft zu wecken, wenn sie einen bösen Traum hat."

Die Auflösung folgt prompt: Als der Rüde noch ein Welpe war, wurde er regelmäßig von Gamja auf dieselbe Art geweckt, wie es mehrere Aufnahmen zeigen. Natürlich lässt genau dieser Twist die Herzen des TikTok-Publikums noch höher schlagen.

1,9 Millionen Klicks hat das Video inzwischen erhalten, dazu gut 280.000 Likes. In einem Interview mit Newsweek verriet Frauchen Yuni Lee kürzlich noch ein wenig mehr über ihre zwei Golden Retriever.