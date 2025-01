Golden Retriever hört nicht: Wie seine Besitzer ihn bestrafen, sorgt für unzählige Lachtränen

Golden Retriever Bearson fand seine Strafe gar nicht lustig. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/bearsonberry (2)

In einem kurzen Clip auf TikTok ist zu sehen, wie Golden Retriever Bearson in den Armen seines Besitzers hängt. Dieser hatte ihn nämlich an den Beinen gepackt und nach oben gehoben. Und das gefällt dem Vierbeiner so überhaupt nicht.

"Wenn dein 40 Kilogramm schwerer Golden Retriever nicht hört und ins Luftgefängnis geschickt wird", kommentiert sein Frauchen die witzige Aufnahme, während sie das kuriose Schauspiel filmt.

"Na, wie findest du das?", fragt sie den Frechdachs immer wieder, kichert dabei vor sich hin. Auch ihr Partner scheint die Situation urkomisch zu finden. Ganz im Gegensatz zu Bearson selbst.

Der ist mit seiner Strafe alles andere als begeistert, starrt die gesamte Zeit über beleidigt vor sich hin und schmollt. Angemessen findet er die Reaktion seiner Familie ganz und gar nicht.