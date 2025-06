Golden Retriever ist der perfekte Hund: Doch dann finden Besitzer diese kuriose Macke heraus

New York (USA) - Eigentlich ist Golden Retriever Benny ein echter Vorzeigehund - wenn da nicht diese eine, unschöne Angewohnheit von ihm wäre...

Golen Retriever Benny ist ein ganz lieber - meistens zumindest. © TikTok/Screenshot/bennythegoldenn

"Er läuft ohne Leine, er ist toll mit Kindern, er liebt es zu kuscheln, er bringt jeden zum Lachen", schwärmen seinen Besitzer in einem TikTok-Video von der Fellnase. Dazu teilen sie einen Clip von Benny, wie der Hund auf einer Wiese sitzt und zufrieden in die Kamera strahlt.

Klingt eigentlich alles ziemlich perfekt. Doch an dem Vierbeiner gibt es einen gewaltigen Haken. Und den wollen Bennys Lieblingsmenschen ihren Followern nicht vorenthalten.

In einem zweiten Clip sieht die Fellnase gar nicht mehr so liebevoll und brav aus. Stattdessen grinst der Frechdachs schelmisch in die Kamera, beißt sich dabei auf die Oberlippe. Zu diesem kuriosen Anblick schreibt sein Frauchen: "Er frisst Socken."

Was für eine merkwürdige Angewohnheit. Die junge Frau fragt also nachdenklich: "Ob die Pros die Contras hier überwiegen?"