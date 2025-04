Golden Retriever ist eifersüchtig auf Baby: Seine Reaktion lässt Lachtränen fließen

USA - Niedliches Geschwisterchen hin oder her - Golden Retriever Monte versteht einfach keinen Spaß, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit seines Frauchens zu teilen.

Golden Retriever Monte ist vom Familienzuwachs wenig begeistert. © Collage: Screenshots/TikTok/@monte_the_golden

In einem kurzen Video auf TikTok ist der Vierbeiner zu sehen, wie er vor seiner Besitzerin Mandy sitzt, die ihr Neugeborenes auf dem Arm hält. So weit, so gut.

Das Problem: Mandy ist durch und durch auf das Baby fixiert. Und das gefällt Monte so gar nicht.

Immer wieder springt er auf, knurrt leise vor sich hin und macht Niesgeräusche - und tut dabei einfach alles, um die Aufmerksamkeit seines Lieblingsmenschen auf sich zu lenken.

Leider vergebens. Statt den Hund mit einer ausgiebigen Streicheleinheit zu belohnen, lacht Mandy nur über sein Verhalten - und drückt das kleine Mädchen fester an ihre Brust.

Ein Umstand, den Monte überhaupt nicht lustig findet. Schließlich beginnt er sogar zu bellen - und macht seinem Geschwisterchen damit ordentlich Angst: Das Kleinkind beginnt zu weinen.

Zu viel für die Familie. Und so kommt Mandys Mann ins Zimmer, versucht den Goldie zu beruhigen und aus dem Raum zu locken. Allerdings klappt das nicht. Statt auf die Kommandos zu hören, wird Monte nur noch wilder.