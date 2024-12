Golden Retriever ist nach Urlaub plötzlich verschwunden - Wo Frauchen ihn dann findet, geht ganz nah

Und genau darin hat es sich der Vierbeiner gemütlich gemacht und sich so tief wie nur möglich unter den Stofftieren vergraben.

"Hast du deine Freunde vermisst?", fragt sie in dem kurzen Clip, der seither auf TikTok viral gegangen ist. Währenddessen filmt sie durch das Wohnzimmer und richtet die Kamera schließlich auf die Wanne, in der die Plüschtiere von Rex aufbewahrt werden.

Verwundert begann Taylor das Haus abzusuchen – nur um den Frechdachs kurz darauf inmitten seiner allerliebsten Spielzeuge in einem Bassin vorzufinden.

Allerdings gab es dabei ein kleines Problem: Der Vierbeiner hatte seine besten Freunde – seine unzähligen Kuscheltiere – nicht mitnehmen können. Und wie sehr er diese vermisst hatte, wurde Taylor erst so richtig bewusst, als sie wieder zu Hause angekommen waren.

Rex liebt sein Spielzeugbad über alles. © TikTok/Screenshot/therextedshow

"Oh, bist du so froh, wieder zu Hause zu sein?", schmunzelt Taylor, während sie ihr Goldi so zufrieden wie schon lange nicht mehr anstrahlt.

Gegenüber Newsweek erklärte Taylor seither, dass sie den Mini-Pool eigentlich gekauft hatte, um ihn in ein kleines Bällebad für den Vierbeiner zu verwandeln.

Daran hatte Rex allerdings so gar kein Interesse.

"Ihm waren die Plastikbälle komplett egal", so Taylor. "Also entschied ich mich, das Becken mit seinen Spielsachen zu füllen."

Und diese Idee fand die Fellnase einfach nur großartig.