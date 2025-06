Golden Retriever ist stinksauer auf sein Frauchen: Der Grund bringt so viele zum Lachen

Der kurze Clip wurde innerhalb weniger Tage mehr als 2,7 Millionen Mal angeklickt und die Zuschauer reagierten begeistert. Was die meisten von ihnen nicht wissen: Zebbys Laune in dem Video ist keine Seltenheit. Tatsächlich scheint der Goldie ständig irritiert zu sein - von allen möglichen Dingen.

"Er ist so wütend", lachte sein Frauchen über die Laune der Fellnase, erklärte ihren Followern aber auch schnell: "Das ist die Rache dafür, dass er mich immer um 4 Uhr morgens aufgeweckt hat, als er noch ein Baby war!"

In einem Video, das die junge Frau seither auf ihrem TikTok -Account veröffentlicht hat, liegt der Hund vor ihr auf der Decke und sieht sie zwischen zusammengekniffenen Lidern an. Sein Blick sagt dabei alles: "Verschwinde und lass mich weiterschlafen!"

So wurde er von seiner Besitzerin vor wenigen Tagen geweckt, um gemeinsam in den Tag zu starten. Und das fand der Vierbeiner alles andere als lustig.

Dieser Blick von Golden Retriever Zebby ist keine Seltenheit. © TikTok/Screenshot/zebbythegolden

In zwei weiteren Videos stellten seine Besitzer eine Liste mit Dingen auf, die Zebby an so manchen Tagen gehörig gegen den Strich gehen.

Und die bringt online Hunderttausende zum Lachen.

Dazu gehört nämlich unter anderem, dass sein Besitzer mit seinen Spielbällen jonglierte, dass er kürzlich auf der Couch neben seinem Herrchen statt seinem Frauchen sitzen musste und dass es seine Lieblingsmenschen doch tatsächlich wagen, immer wieder ohne ihn duschen zu gehen.