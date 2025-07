Dieser Blick lässt Herzen schmelzen: Golden Retriever scheinbar in tiefer Trauer

Alles in Kürze

Wally kann es einfach nicht fassen: Ist Oma wirklich weg? © Montage: TikTok/wally.meets.world

Mit seinem Herrchen und Frauchen führt Goldie Wally in Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) eigentlich ein unbeschwertes Leben. Doch der Retriever hat ein sehr sensibles Gemüt: "Großer Golden Retriever mit großen Emotionen", heißt es auf seiner TikTok-Seite über den Hund.

Dort geht seit einigen Tagen auch wieder eine Aufnahme von Wally steil viral, die ihn scheinbar in tiefer Trauer zeigt. Doch was ist der Grund für seinen herzzerreißenden Blick?

In dem Clip ist der Goldie an der Seite von Frauchen Julia zu sehen, die ihren armen Hund trösten muss. Mit geneigten Kopf und einem 3-Tage-Regenwetter-Blick schmiegt er sich immer wieder an seine Besitzerin.

"Immer große Gefühle, wenn Oma geht", erklärt Julia in der Beschreibung des Videos die Gemütslage ihres Sensibelchens. Aufmunternd spricht sie in der Aufnahme mit Wally: "Du hattest einen wirklich lustigen Tag. Deine Oma ist vorbeigekommen, Tante Hany war hier, du hast zwei Spielzeuge bekommen."