Golden Retriever landet aus diesem Grund wieder im Heim: Ob Logan eine neue Chance kriegt?

In den richtigen Händen wird sich der Golden Retriever sicher zu einem treuen Begleiter durchs Leben entwickeln, sind seine Tierpfleger zuversichtlich.

Denn an sich ist der fast Dreijährige ein feiner Kerl, der nur einen Menschen braucht, der ihn lesen und entsprechend auf ihn eingehen kann.

Hund Logan möchte in einem Zuhause für immer Einzug halten. © Tierheim Berlin

Die Fellnase ist stubenrein und hat die Grundkommandos drauf. Zudem ist Logan das Fahren mit Bus und Bahn gewöhnt. Sogar an seinen Artgenossen lässt sich der Zweijährige ruhig vorbeiführen.

Sein bildhübsches Fell bürsten zu lassen, mag Logan nicht so gern und will auch nicht gegen seinen Willen angefasst werden. Sein Futter und Spielzeug will Logan nur für sich haben und verteidigt seine Ressourcen. Daran müssen seine künftigen Menschen mit ihm arbeiten.

Daher wünscht sich das Tierheim für seinen Schützling ein Zuhause bei einem ruhigen Paar oder einer Einzelperson, die keine Kinder oder Katzen, aber Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und mit Logan trainieren.

Wenn Du dem süßen Golden Retriever Logan (Vermittlungsnummer 24/1705) das schöne Hundeleben zeigen kannst, dann melde Dich bei seinen Tierpflegern in der Zeit von 13 bis 16 Uhr per Telefon unter 030/76888204 und plane für das gegenseitige Beschnuppern mehrere Besuche im Tierheim ein.