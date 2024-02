Golden Retriever lebt auf Bauernhof und möchte ein Schaf sein

Kanada - Wenn Golden Retriever "Lexie" von Schafen umgeben ist, macht das die Hündin so richtig glücklich. Ihre Besitzerin glaubt sogar, sie wäre gerne selber eins.

Wenn Golden-Retriever-Dame "Lexie" von Schafen umgeben ist, macht das die Hündin glücklich. © Screenshot TiTok/@lyss.teeuwissen (2)

"Ich schwöre, sie glaubt die meiste Zeit, sie sei ein Schaf und möchte die ganze Zeit bei ihnen sein", sagte Lyss Teeuwissen, die in Kanada auf einer Farm lebt und der Lexie gehört.

Auf ihrer TikTok-Seite teilt sie regelmäßig kuriose Videos ihrer Tiere, allen voran von dem drolligen Vierbeiner, der sich am liebsten im Stall mitten in "seiner" Herde aufhalte und es sich zwischen den Schafen gemütlich macht. Dann sei Lexie "an ihrem glücklichen Ort", zitiert das People Magazin die Hundehalterin.

Teeuwissen verriet auch, dass das Hündchen die Schafe vergöttere und es "genieße, ihnen Küsse zu geben".

Seitdem sie das lustige Filmmaterial in den sozialen Medien veröffentlicht, gibt's auch viele Likes von anderen Usern dafür. Denn zahlreiche Follower sind davon begeistert, wie sich die Hündin in die Gruppe ihre wolligen Freunde einfügt.

"Sie möchte nur mit ihrer Familie chillen" schrieb ein Kommentator. Und ein anderer findet: "Sie hat die beste Zeit ihres Lebens".