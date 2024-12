Golden Retriever lernt neuen Welpen kennen: Seine Reaktion ist einfach herrlich

Ohio (USA) - Diese beiden Golden Retriever lassen Herzen höherschlagen: Vergangenen Monat sind Rüde "Kobe Bean" und Welpe "Air Jordan" zum ersten Mal in ihrem Leben aufeinandergetroffen. Ihre Besitzer führten die Hunde direkt unter dem bereits aufgebauten Weihnachtsbaum zusammen. Seitdem herrscht Freudenstimmung in der kleinen Familie aus Ohio - und die Klicks auf TikTok sprudeln.

"Es war der süßeste Moment!", schwärmt das Frauchen der Artgenossen in einem Kommentar auf TikTok. Aber nicht nur ihr Herz schmelzt seitdem dahin.

Seine Besitzer schauen dem wilden Treiben begeistert zu. Genau so hatten sie sich die Zusammenführung der Golden Retriever wohl erträumt.

Der Vierbeiner ist sofort Feuer und Flamme. Aufgeregt springt er herum, schnuppert an dem kleinen Artgenossen. Kaum sitzt der Welpe auf dem Teppich, beginnt Kobe Bean mit ihm zu spielen.

Besonders das Kennenlernvideo der Golden Retriever begeistert auf TikTok . Darin sitzt Kobe Bean mit seinem Frauchen am Kamin, als sein Herrchen mit der "Überraschung" im Arm zu ihnen kommt.

Kobe Bean führt praktisch ein Freudentänzchen auf. Seine Besitzer sind begeistert. © TikTok/Screenshot/pawfectpughfam

Auch das TikTok-Publikum kann sich an dem süßen Video kaum sattsehen. Sieben Millionen Klicks und mehr als eine Million Likes hat der virale Hit inzwischen erhalten. Rufe nach weiteren Videos sind deshalb schnell lauter geworden.

Und so legten die US-Amerikaner bald nach. Gleich das nächste Video, in dem die zwei Golden Retriever in ihrer Anfangsphase zu sehen sind, sorgte für einen weiteren viralen Hit mit mehreren Hunderttausend Klicks.

In dem neuesten Clip gibt es unterdessen noch deutlich mehr von Kobe Bean und Air Jordan zu sehen. Schnell wird darin deutlich, dass die Hunde auf dem allerbesten Weg sind, Freunde fürs Leben zu werden.

Bleibt nur noch eine Frage, die einige Zuschauerinnen stellen: Warum hat Kobe Bean so ein dunkles Fell - ist er wirklich ein reinrassiger Golden Retriever?

"Er ist ein echter Golden Retriever! Seine Mutter war dunkler und er hat es ihr nachgemacht! Wir lieben seine Farbe", so die stolze Besitzerin der beiden Fellnasen.